Die deutschen Regionen können bei Erreichen der Erneuerbare-Ausbauziele bis 2033 jährlich gut zwölf Milliarden Euro Wertschöpfung erzielen. Davon profitieren besonders strukturschwache Regionen. Das zeigt eine Studie von drei Wirtschaftsforschungsinstituten. Mit Erreichen der Erneuerbare-Ausbauziele ließe sich die dadurch ausgelöste jährliche regionale Wertschöpfung von 5,5 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 12,4 Milliarden Euro 2033 steigern. Das zeigt eine neue Studie, die das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und das Institut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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