Ringo Starr singt auf Paul McCartneys neuem Album. Der Weg dahin war jedoch offenbar etwas kompliziert. Die Gründe: mehrere Missverständnisse und ein «pissiger» Beatle. Paul McCartney, 83, bringt Ende Mai ein neues Album heraus. Für 30 glückliche Fans hat der Ex-Beatle «The Boys of Dungeon Lane» jetzt schon gespielt und auch die Entstehungsgeschichte seines Projekts erzählt, wie unter anderem »Billboard« berichtete. 90 Minuten nahm er sich Zeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab