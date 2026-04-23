EQS-News: Lenzing AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Lenzing Aktiengesellschaft
FN 96499 k
ISIN 0000644505
Veröffentlichung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 23. April 2026
über die Ermächtigung zum Erwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien
gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 und Abs 1a und 1b AktG iVm
§ 119 Abs 9 BörseG und § 2 Abs 2 VeröffentlichungsV
In der ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing Aktiengesellschaft wurden am 23. April 2026 folgende Beschlüsse gefasst:
Lenzing an der Ager, im April 2026
Der Vorstand
23.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Telefon:
|+43 7672-701-0
|Fax:
|+43 7672-96301
|E-Mail:
|office@lenzing.com
|Internet:
|www.lenzing.com
|ISIN:
|AT0000644505
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|Ende der Mitteilung
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2314094 23.04.2026 CET/CEST