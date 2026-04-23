Zu geringe Investitionen: Analysten schlagen Alarm - Lithium droht ein jahrelanges Defizit

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Canaccord Genuity sieht den Lithiummarkt ab 2026 vor einem strukturellen Defizit, das bis 2035 anhalten könnte - und warnt vor zu geringen Investitionen in neues Angebot.

Dem Lithiummarkt könnte eine lange Phase der Knappheit bevorstehen. Laut Canaccord Genuity droht ab 2026 ein spürbares Defizit, das sich im schlimmsten Fall bis 2035 ziehen könnte.

Besonders brisant ist, dass die Analysten das Problem nicht in einer plötzlich explodierenden Nachfrage sehen, sondern vor allem auf der Angebotsseite. Über Jahre wurde zu wenig in neue Minen investiert - und genau das könnte jetzt zum Engpass werden.

Selbst steigende Lithiumpreise würden das Problem laut Canaccord nicht schnell lösen. Neue Projekte brauchen Zeit, Kapital und Infrastruktur. Damit könnte Lithium auf Jahre hinaus einer der angespanntesten Batterierohstoffe bleiben.

Droht also ein struktureller Wendepunkt im Lithiummarkt? Und was würde ein lang anhaltendes Defizit für Produzenten, Batteriehersteller und die Elektromobilität bedeuten?

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Analysten schlagen Alarm - Lithium droht ein jahrelanges Defizit

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