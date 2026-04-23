EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wacker Neuson SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Wacker Neuson SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://wackerneusongroup.com/investor-relationsc658
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://wackerneusongroup.com/en/investor-relationsc5971
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2314100 23.04.2026 CET/CEST
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