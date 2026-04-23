5 neue Perlen füs Depot: Tesla: Investitionen gehen rauf, IBM: Jetzt einsteigen und Nokia: Kursexplosion

Nachdem Tesla die Quartalszahlen veröffentlicht hatte stieg der Kurs vorbörslich. Nachdem Elon Musk bekanntgab, dass die Investitionen steigen, drehte die Stimmung. Mittlerweile ist der Kurs im Minus. Was tun?Fünf Aktien-Perlen - warum diese unterschätzten Aktien ins Depot gehören Abseits der großen Tech-Giganten gibt es Aktien, die kaum jemand auf dem Schirm hat und genau darin liegt ihr Reiz. Fünf solcher Werte werden heute beleuchtet. Sie versprechen frische Perspektiven fürs Depot: vom wiedererstarkten Infrastrukturplayer über einen defensiven Discounter bis hin zu einem Logistik-Automatisierer, der vom E-Commerce-Boom profitiert. Dazu kommen ein Beauty-Tech-Unternehmen mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran