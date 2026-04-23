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Markus Weingran
23.04.2026 15:27 Uhr
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5 neue Perlen füs Depot: Tesla: Investitionen gehen rauf, IBM: Jetzt einsteigen und Nokia: Kursexplosion

Nachdem Tesla die Quartalszahlen veröffentlicht hatte stieg der Kurs vorbörslich. Nachdem Elon Musk bekanntgab, dass die Investitionen steigen, drehte die Stimmung. Mittlerweile ist der Kurs im Minus. Was tun?Fünf Aktien-Perlen - warum diese unterschätzten Aktien ins Depot gehören Abseits der großen Tech-Giganten gibt es Aktien, die kaum jemand auf dem Schirm hat und genau darin liegt ihr Reiz. Fünf solcher Werte werden heute beleuchtet. Sie versprechen frische Perspektiven fürs Depot: vom wiedererstarkten Infrastrukturplayer über einen defensiven Discounter bis hin zu einem Logistik-Automatisierer, der vom E-Commerce-Boom profitiert. Dazu kommen ein Beauty-Tech-Unternehmen mit …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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