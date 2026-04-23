DJ S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im April zu

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,0 von 50,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 54,0 von 52,3 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 51,3 von 49,8 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 51,0 gelautet.

Die Erholung im April sei nach der Stagnation im März eine gute Nachricht, sagte Chefökonom Chris Williamson. "Aber über die vergangenen drei Monate haben wir die schwächste Expansion seit Anfang 2024 gesehen." Das sei auf dem Krieg im Nahen Osten zurückzuführen.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.