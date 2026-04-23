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E.ON Hauptversammlung beschließt erneut höhere Dividende



23.04.2026 / 16:32 CET/CEST

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E.ON Hauptversammlung beschließt erneut höhere Dividende Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet; alle Beschlussvorschläge angenommen

Elfte Dividendenerhöhung in Folge: E.ON schüttet 57 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 aus

Aktionärinnen und Aktionäre wählen vorgeschlagene Aufsichtsratsmitglieder

Die Aktionärinnen und Aktionäre der E.ON SE haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Ein zentraler Beschluss war die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 57 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Damit erhöht E.ON die Dividende zum elften Mal in Folge und unterstreicht den Anspruch, seine Aktionärinnen und Aktionäre kontinuierlich und verlässlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Die Dividende wird am 28. April 2026 ausgezahlt. Auch künftig will E.ON die Dividende weiter steigern, bis zum Jahr 2030 um bis zu fünf Prozent jährlich. "Gerade in geopolitisch turbulenten Zeiten wie diesen zeigt sich, worauf Verlass ist: E.ON liefert - für seine Aktionärinnen und Aktionäre ebenso wie für seine Kundinnen und Kunden", sagte Leonhard Birnbaum, Vorstandsvorsitzender von E.ON. "Wir verbinden verlässliche Ergebnisse mit hohen Investitionen in leistungsfähige Netze, Digitalisierung und Infrastruktur sowie einer steigenden Dividende. So schaffen wir die Grundlage dafür, dass aus der Energiewende jetzt eine echte Systemwende wird - sicher, effizient und bezahlbar, wenn Investitionen und regulatorische Rahmenbedingungen konsequent zusammenspielen." Für das Geschäftsjahr 2025 entlastete die Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats mit rund 99 bzw. rund 98 Prozent. Zudem wurde Ulrich Grillo als Mitglied des Aufsichtsrats wiedergewählt. Erstmalig in den Aufsichtsrat der E.ON SE gewählt wurden Helene von Roeder, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Financial Officer von Merck, sowie Dr. Dominik von Achten, Vorsitzender des Vorstands von Heidelberg Materials. Darüber hinaus billigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025. Auch in diesem Jahr ermöglichte das virtuelle Format der Hauptversammlung eine breite Beteiligung der Aktionärinnen und Aktionäre. Sämtliche Aktionärsrechte konnten vollumfänglich ausgeübt werden - einschließlich der Möglichkeit in der Hauptversammlung Fragen zu stellen, Live-Redebeiträge zu leisten und in Echtzeit abzustimmen. Darüber hinaus konnten angemeldete Aktionäre im Vorfeld persönliche Interessenschwerpunkte wählen, die Leonhard Birnbaum in seiner Rede gezielt aufgriff. Ein digitales Feedback-Tool im Online-Service rundet das Angebot ab. Die Teilnahmequote lag wie in den Vorjahren auf hohem Niveau. Insgesamt waren mehr als 69 Prozent des Grundkapitals vertreten. Eine Übersicht aller Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten sowie eine Aufzeichnung des öffentlichen Teils der Hauptversammlung steht ab sofort auf der E.ON-Website zur Verfügung: https://www.eon.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



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