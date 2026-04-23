Teheran / Washington / Berlin - Im Iran-Krieg dauert das Ringen um eine Wiederaufnahme von Verhandlungen an - während die Blockade der Strasse von Hormus die Weltwirtschaft weiter unter Druck setzt. US-Präsident Donald Trump ist bereit, die Waffenruhe um drei bis fünf Tage zu verlängern, damit der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges macht. Dies meldeten das US-Nachrichtenportal «Axios» und der Sender Fox News unter Berufung auf eine US-Quelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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