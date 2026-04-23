Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE stellt eine neue Technik zur Gestaltung von farbigen PV-Modulen vor. Mit sogenannten "ShadeCut"-Folienschnittmustern lassen sich realistische Oberflächen wie Dachziegel optisch nachbilden - bei nur geringen Effizienzverlusten. Die Lösung adressiert insbesondere Anwendungen in der gebäudeintegrierten Photovoltaik. Neue Gestaltungsmöglichkeiten für gebäudeintegrierte PhotovoltaikDie Integration von Photovoltaik in Gebäudehüllen gilt als Schlüssel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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