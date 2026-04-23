Tesla plant, die Belegschaft in seinem deutschen Werk in Grünheide um 1.000 Mitarbeitende zu erweitern - und das sogar kurzfristig. Hintergrund soll die steigende Nachfrage nach dem Model Y sein, das Tesla in seinem einzigen Europa-Werk für die hiesigen Märkte fertigt. Den Ausbau der Belegschaft hat Tesla gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) bestätigt. Wenn der Ausbau, der kurzfristig erfolgen soll, abgeschlossen ist, sollen rund 11.700 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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