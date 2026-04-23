Der auf der Next '26 angekündigte Flex-Unified-Dienst für Google Cloud NetApp Volumes ist nun allgemein verfügbar

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, stellte heute neue Innovationen vor, die Kunden dabei helfen, ihre Unternehmensdaten besser zu nutzen, indem sie die Vorteile von KI mit Google Cloud ausschöpfen.

Unternehmen möchten ihre vorhandenen Daten für KI nutzen, doch die Verlagerung und Verwaltung dieser Daten über mehrere Umgebungen hinweg ist komplex, langsam und kostspielig. NetApp vereinfacht dies mit Google Cloud. Mit Google Cloud NetApp Volumes können Kunden Unternehmensanwendungen, Datenbanken und KI-Workloads in der Cloud ausführen, ohne ihre Umgebungen neu zu gestalten oder neu aufzubauen.

"Kunden können ihre Unternehmensdaten, egal ob Block- oder Dateidaten, problemlos in Google Cloud NetApp Volumes verschieben. Sobald sie dort sind, können sie Google-Cloud-Dienste, einschließlich KI, direkt auf diese Daten anwenden, ohne sie erneut verschieben oder duplizieren zu müssen", sagte Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager für Cloud Storage and Services bei NetApp. "Mit diesen Updates haben NetApp und Google eine wesentliche Ursache für Kosten, Verzögerungen und Komplexität bei der Einführung von KI beseitigt."

Auf der Google Cloud Next 2026 kündigten NetApp und Google Cloud Innovationen an, die Kunden mehr Kontrolle über ihre Daten geben, um die Vorteile transformativer Workloads wie KI mit Google Cloud zu nutzen.

Ankündigungen von NetApp:

NetApp Data Migrator (NDM) (allgemeine Verfügbarkeit): Ein einfacher Multi-Cloud-Datenmigrationsdienst, der Daten ohne spezielles Fachwissen zwischen Umgebungen verschiebt.

Ankündigungen von Google Cloud:

Google Cloud NetApp Volumes Flex Unified Service Level (allgemeine Verfügbarkeit): Ein einziger Speicherpool für Datei- und Block-Workloads, der in allen Google-Regionen verfügbar ist. Kunden können Hochleistungsanwendungen wie Datenbanken, High-Performance-Computing, Electronic Design Automation und VMware-Workloads ausführen, ohne ihre Anwendungen ändern zu müssen.

"Der Schlüssel zu KI-Innovation sind KI-fähige Daten, was eine flexible, einheitliche Architektur erfordert, die einen fließenden Datenfluss ermöglicht, anstatt Daten in Silos zu isolieren", sagte Sameet Agarwal, Vice President und General Manager, Storage, bei Google Cloud. "Unsere fortgesetzte Zusammenarbeit mit NetApp beseitigt die traditionellen Reibungsverluste bei der Datenmigration und ermöglicht es Unternehmen, mit den fortschrittlichen Daten- und KI-Diensten von Google Cloud schnell geschäftliche Innovationen voranzutreiben."

Um mehr über Google Cloud NetApp Volumes zu erfahren, besuchen Sie den NetApp-Stand Nr. 1607 auf der Google Cloud Next 26 vom 22. bis 24. April im Mandalay Bay in Las Vegas.

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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