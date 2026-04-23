Ulrich Urbahn (Berenberg): Themen der Zeit: Liquid Alternatives

23.04.2026 - Analyse: Wie Liquid Alternatives Portfolios robuster machen können
Das gegenwärtige Marktumfeld stellt Anleger vor eine neue Herausforderung: Wie schütze ich mein Portfolio, wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig nachgeben? Das klassische 60/40-Portfolio verlor allein im März fast 5 Prozent - der stärkste Rückgang seit 2022 - da die jüngste Irankrise sowohl Aktien als auch Anleihen belastete. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, welche Rolle alternative Anlagen spielen können. In einem aktuellen Beitrag analysieren wir, warum traditionelle Diversifikationsansätze an Wirkung verlieren und ob sogenannte "Liquid Alternatives" als Lösungsansatz dienen könnten. Im Zentrum steht eine zentrale Frage: Wie können Anleger ihre Portfolios stabilisieren, wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Druck geraten? Der Beitrag beleuchtet unter anderem: • warum das klassische 60/40-Portfolio an Grenzen stößt • welche unterschiedlichen Strategien sich hinter Liquid Alternatives verbergen • warum sich Liquid Alternatives nach der Finanzkrise schwer taten • weshalb das aktuelle Marktumfeld strukturell günstig für alternative Strategien sein könnteUnsere Einschätzung: Liquid Alternatives könnten sich in einem veränderten Marktumfeld zu einem zentralen Baustein moderner Portfolios entwickeln.