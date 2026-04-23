Die EU-Kommission verschärft ihren Kurs gegenüber chinesischen Wechselrichterherstellern. Nach Informationen aus Kommissionskreisen sollen mit EU-Geldern finanzierte Projekte künftig keine Geräte sogenannter Hochrisiko-Anbieter mehr einsetzen dürfen. Hintergrund sind Warnungen vor möglichen Eingriffen in Stromnetze und kritische Infrastruktur. Die EU-Kommission verschärft nach Informationen aus Kommissionskreisen ihren Kurs gegenüber chinesischen Wechselrichterherstellern. Künftig sollen Projekte, die mit EU-Geldern, etwa aus der Europäischen Investitionsbank oder dem Europäischen Investitionsfonds, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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