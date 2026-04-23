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PlasCred Circular Innovations Inc. gibt den Abschluss der ersten Tranche der erhöhten nicht vermittelten Privatplatzierung im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten bekannt



23.04.2026 / 18:39 CET/CEST

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Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 23. April 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) ("PlasCred" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass aufgrund der hohen Nachfrage der Investoren die erste Tranche (die "erste Tranche") seiner zuvor angekündigten erhöhten nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 7.000.000 CAD (das "Angebot") abgeschlossen wurde. 29.573.822 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") wurden zu einem Preis von 0,17 CAD pro Einheit für einen Gesamterlös von 5.027.550 CAD brutto gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") emittiert. Bestimmte Teile der ersten Tranche, die sich auf insgesamt ca. 1.522.149 CAD belaufen, werden durch Lieferung gegen Zahlung beglichen und dürften in Kürze abgeschlossen werden. Die Erlöse aus dem erhöhten Angebot werden für das allgemeine Betriebskapital verwendet und für die fortgesetzte Entwicklung der kommerziellen Anlage des Unternehmens ("Neos") auf dem Scotford Yard von CN Rail im "Industrial Heartland" von Alberta. Dies beinhaltet die detaillierte technische Planung, den Erhalt von Genehmigungen und die Beschaffung von Ausrüstung mit langer Vorlaufzeit. Das Unternehmen geht davon aus, dass eine zweite Tranche (die "zweite Tranche") des erhöhten Angebots mit einem Bruttoerlös von bis zu ca. 1.972.450 CAD am oder vor dem 13. Mai 2026 abgeschlossen wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") sowie einem Warrant für den Kauf einer Stammaktie (der "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,22 CAD pro Stammaktie während eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum der jeweiligen Tranche (das jeweilige "Abschlussdatum"). Die Warrants unterliegen einer Bestimmung über den vorzeitigen Verfall, die besagt: Wenn während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zwischen dem geltenden Abschlussdatum und dem regulären Verfall der Warrants der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der CSE (oder einer anderen Börse, an der der Großteil des Handelsvolumens stattfindet) an jedem dieser zehn aufeinanderfolgenden Tage 0,40 CAD übersteigt, kann das Unternehmen die Inhaber innerhalb von 30 Tagen nach diesem Ereignis schriftlich benachrichtigen. Daraufhin haben die Inhaber der Warrants 30 Tage Zeit, ihre Warrants auszuüben. Alle Warrants, die im Rahmen des erhöhten Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer Ausübungsbeschränkung, die 61 Tage nach dem geltenden Abschlussdatum abläuft. Die erste Tranche wurde gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten laut Teil 5A von NI 45-106 in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die "Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten") durchgeführt. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit NI 45-106 werden die Einheiten der zweiten Tranche Käufern mit einem Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Quebec gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten zum Kauf angeboten. Es wird erwartet, dass die aus dem Verkauf der Einheiten der ersten Tranche emittierten Wertpapiere gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar sind, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden, und dass dies für die aus dem Verkauf der Einheiten der zweiten Tranche emittierbaren Wertpapiere ebenfalls der Fall sein wird. Der Abschluss der ersten Tranche ist ein bedeutender Meilenstein für PlasCred und beschleunigt den Bau von Neos durch das Unternehmen. Neos ist eine modulare fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage, die darauf ausgelegt ist, 100 Tonnen gemischte Kunststoffabfälle pro Tag zu raffiniertem Kohlenwasserstoff-Kondensat zu verarbeiten. Neos wird durch eine bereits angekündigte fünfjährige Abnahmevereinbarung mit einem internationalen Rohstoffunternehmen unterstützt und soll im Scotford Yard von CN Rail im Industrial Heartland von Alberta gebaut werden, einem der führenden petrochemischen Cluster Nordamerikas. In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren an berechtigte Personen, die Zeichner für die erste Tranche vermittelten. Diese Gebühren setzten sich aus folgenden Komponenten zusammen: (i) eine Barprovision in Höhe von 7% der Bruttoerlöse aus dem Verkauf von Einheiten an von dieser Person vermittelte Zeichner und (ii) die Ausgabe von nicht übertragbaren Makler-Warrants, die ihren Inhaber berechtigen, jene Anzahl an Stammaktien zu erwerben, die 7% der Anzahl an Einheiten entspricht, die an von dieser Person vermittelte Zeichner verkauft wurden, und die über einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum der ersten Tranche zu einem Preis von 0,22 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden können. In der ersten Tranche zahlte das Unternehmen 285.939 CAD in bar und gab 1.681.997 Makler-Warrants aus. Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit der zweiten Tranche Vermittlungsgebühren zu den gleichen Bedingungen zahlen. Der Abschluss des erhöhten Angebots steht unter dem Vorbehalt der Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE. Es gibt ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument (das "Angebotsdokument") im Zusammenhang mit dem erhöhten Angebot, das auf der Website des Unternehmens und unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch soll es zu einem Verkauf der Wertpapiere in Gerichtsbarkeiten kommen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act der USA oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und werden es auch zukünftig nicht. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten ohne vorherige Registrierung oder ohne eine anwendbare Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act der USA und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden. Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als Rohstoff in der Petrochemie und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com. IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: PlasCred Circular Innovations Inc.

Troy Lupul

E-Mail: IR@plascred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Abschluss der zweiten Tranche zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt; der voraussichtliche Abschlusstermin der zweiten Tranche und die Verwendung der Erlöse aus dem erhöhten Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufrisiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen (Erweiterte Herstellerverantwortung); die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, die in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen, und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen, Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. /DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN U.S. NEWSWIRE SERVICES BESTIMMT/ Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/294002 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/294002

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