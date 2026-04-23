Ersteinführung in China, um das Erlebnis im Fahrzeug zu verbessern

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKIO:7912) gibt bekannt, dass im April 2026 mit der Massenproduktion einer neuen Dekorfolie für Fahrzeugdisplays begonnen werden soll. Die neue Dekorfolie vereint hochwertige Designmerkmale, wie etwa Holzmaserungsmuster, mit fortschrittlicher optischer Leistung, die eine klare Bildgebung und Symboldarstellung nur bei Bedarf ermöglicht.

DNP wird das neue Produkt zuerst auf dem chinesischen Markt anbieten, und die Einführung in Europa, Japan, den USA, Südkorea, Indien und anderen Regionen ist für die Zukunft geplant.

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Image of decorative film for automotive displays

Hauptmerkmale

1. Klare, lebendige Wiedergabe von Bildern und Text

Die neue Folie beinhaltet eine im Laufe vieler Jahre entwickelte Mikrofabrikationstechnologie, die eine lichtdurchlässige Schicht bildet. Sie lässt das Licht vom Display ohne Störung seitens der dekorativen Muster durch und gewährleistet damit eine scharfe und lebendige Wiedergabe von Bildern und Text.

Durch die Optimierung der Dekordesignschicht und der optischen Funktionsschicht kann nun die Sichtbarkeit unter vielfältigen Lichtverhältnissen verbessert werden, und zwar im Innenraum und im Freien.

2. Vereinheitlichte Innenraumgestaltung durch Integration mit bestehenden Dekorfolien

DNP bietet eine breite Palette an Dekorfolien für Fahrzeuginnenräume. Werden diese mit der neuen Folie kombiniert, so entsteht eine vereinheitlichte Gestaltung nicht nur im Displaybereich, sondern im gesamten Innenraum des Fahrzeugs.

3. Hohe Kratzfestigkeit und Fleckenbeständigkeit erfüllen die erforderlichen Fahrzeugqualitätsnormen

Die Dekorfolie bietet eine Deckschicht, die mithilfe der unternehmenseigenen Electron-Beam (EB)-Technologie entsteht, die vom Unternehmen im Laufe vieler Jahre verfeinert wurde. Die EB-Schicht bietet hervorragende Kratzfestigkeit, Fleckenbeständigkeit sowie Umweltfaktoren, die den Qualitätsanforderungen von Fahrzeugherstellern entsprechen.

Ausblick

DNP plant den erweiterten Einsatz der neuen Folie in Außenbauteilen, die Lichtdurchlässigkeit erfordern, sowie in Nicht-Fahrzeugbereichen, wo künftiges Wachstum zu erwarten ist. DNP will bis zum Geschäftsjahr 2030 Gesamtumsätze von 5 Mrd. Yen erzielen.

Weitere Einzelheiten

Über DNP

DNP wurde 1876 gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt, das drucktechnische Lösungen nutzt, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und zugleich die Umwelt zu schützen und eine lebendigere Welt für alle zu schaffen. Wir nutzen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Mikrofabrikation und Präzisionsbeschichtungstechnologie, um Produkte auf den Märkten für Displays, elektronische Geräte und optische Folien anzubieten.

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