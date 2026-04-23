DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 24.101 Pkt - Siemens Energy sehr fest

DOW JONES--Siemens Energy haben am Donnerstag nachbörslich auf Tradegate um rund 3 Prozent zugelegt. Der Energiekonzern hatte am Abend überwiegend starke vorläufige Quartalszahlen mitgeteilt und dazu den Ausblick angehoben. Hella zeigten sich kaum verändert. Das Unternehmen, das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agiert, hatte einen auf bereinigter Basis stabilen Umsatz gemeldet.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.101 24.155 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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April 23, 2026 16:18 ET (20:18 GMT)

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