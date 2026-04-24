NielsenIQ (NYSE: NIQ) gab heute die Einführung von NIQ Commerce Lab bekannt. Darin baut das Unternehmen die Technologieinfrastruktur für den KI-gestützten Handel auf. Das Lab wird die Datenplattformen, APIs und Messsysteme entwickeln, die bestimmen, wie Produkte in KI-gestützten Umgebungen entdeckt, bewertet und gekauft werden.

Dies umfasst den sogenannten Agentic Commerce, erstreckt sich jedoch auch auf Quick Commerce, Social Commerce und andere aufstrebende Kanäle Bereiche, in denen KI zur gemeinsamen Basis wird, die beeinflusst, wie Verbraucher ihre Auswahl treffen und wie Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden.

KI-Systeme entwickeln sich rasant von der Entscheidungshilfe zum Entscheidungsträger und spielen damit eine immer zentralere Rolle im Handelsgeschehen. Ihre Wirksamkeit hängt dabei maßgeblich von den Informationen ab, die ihnen zugrunde liegen.

KI wird zur operativen Ebene des globalen Handels

NIQ stellt sicher, dass die Intelligenz hinter diesen Systemen präzise, vollständig und in der Praxis verankert ist sie soll widerspiegeln, wie Verbraucher tatsächlich kaufen, welche Produkte wirklich verfügbar sind und wie Märkte funktionieren.

Branchenweit sind die Daten und Messungen, die zur Unterstützung dieser Umstellung erforderlich sind, jedoch nach wie vor unvollständig. Produktdaten sind widersprüchlich, das reale Kaufverhalten ist fragmentiert, Verfügbarkeitssignale sind unzuverlässig, und es fehlt an objektiven Messgrößen. Diese Defizite schränken die Genauigkeit, das Vertrauen und die Skalierbarkeit des KI-gestützten Handels ein und können bestimmen, ob Produkte berücksichtigt, empfohlen oder vollständig übersehen werden.

Aufbau der Informationsebene für Agentic Commerce

Das NIQ Commerce Lab wird einen Eckpfeiler der KI-Strategie von NIQ vorantreiben: Commerce Intelligence

NIQ verfolgt mit Commerce Intelligence einen Ansatz, der die gesamte Bandbreite der marktbestimmenden Signale Produkt-, Verbraucher- und Händlerdaten in einem einheitlichen System zusammenführt, das komplexe Dynamiken erfasst und KI-gestützte Entscheidungen ermöglicht, die zuvor unerreichbar waren.

"NIQ hat die Dateninfrastruktur dafür geschaffen, wie Handel tatsächlich funktioniert", sagte Jim Peck, Chairman und CEO von NIQ. "Mithilfe von KI vollziehen wir einen grundlegenden Wandel von Messung und Analyse zum Erfassen von Signalen in Echtzeit und entsprechendem Handeln. Mit Commerce Intelligence stellen wir die Informationsebene bereit, auf die sich der Markt heute und in Zukunft verlassen wird."

Durch das Commerce Lab wird NIQ sechs miteinander verknüpfte Funktionen angehen, die erforderlich sind, um Commerce Intelligence skalierbar in die Realität umzusetzen, darunter:

Präferenzinformationen verstehen, was Verbraucher möchten

verstehen, was Verbraucher möchten Produktinformationen sicherstellen, dass Produkte genau repräsentiert werden

sicherstellen, dass Produkte genau repräsentiert werden Verfügbarkeitsinformationen Empfehlungen mit realem Inventar verbinden

Empfehlungen mit realem Inventar verbinden Kaufverifizierung prüfen, was tatsächlich gekauft wurde

prüfen, was tatsächlich gekauft wurde Channel-Messung objektive Performance und ROI bestimmen

objektive Performance und ROI bestimmen Optimierungsinformationen kontinuierliche Verbesserung ermöglichen

Zusammen bilden diese Funktionen die Informationsebene, die es KI-Systemen erlaubt, von Annäherung zu Präzision überzugehen.

Warum NIQ

NIQ ist auf einzigartige Weise bevorteilt, um Commerce Intelligence auf globaler Ebene aufzubauen. So verfügt NIQ über die Dateninfrastruktur, die Beziehungen zum Einzelhandel und die notwendige Neutralität, um KI-gestützte Entscheidungen im Handel anzutreiben.

Proprietäre Dateninfrastruktur: NIQ betreibt Datenpipelines, die Point-of-Sale-Transaktionen von Tausenden von Einzelhändlern in nahezu jedem Land erfassen, in dem Handel betrieben wird. Diese technologische Ressource kann von keiner Plattform, keinem Einzelhändler und keinem neuen Marktteilnehmer innerhalb des relevanten Zeithorizonts nachgebildet werden.

NIQ betreibt Datenpipelines, die Point-of-Sale-Transaktionen von Tausenden von Einzelhändlern in nahezu jedem Land erfassen, in dem Handel betrieben wird. Diese technologische Ressource kann von keiner Plattform, keinem Einzelhändler und keinem neuen Marktteilnehmer innerhalb des relevanten Zeithorizonts nachgebildet werden. Strukturiertes Produktwissen in großem Maßstab: Der Produktkatalog von NIQ umfasst hunderte Millionen Artikel, die durch Milliarden strukturierter Attribute ergänzt und von tausenden kontinuierlich laufenden KI-Modellen generiert und gepflegt werden. Genau dieses System benötigen KI-Agenten, um die Absichten der Verbraucher präzise auf spezifische Produkte übertragen zu können.

Der Produktkatalog von NIQ umfasst hunderte Millionen Artikel, die durch Milliarden strukturierter Attribute ergänzt und von tausenden kontinuierlich laufenden KI-Modellen generiert und gepflegt werden. Genau dieses System benötigen KI-Agenten, um die Absichten der Verbraucher präzise auf spezifische Produkte übertragen zu können. Closed-Loop-Messung: NIQ verknüpft Verhalten über Plattformen, Kanäle und Händler hinweg mit verifizierten Kaufabschlüssen. Dies ist die Messinfrastruktur, die die Kategorie benötigt, um zu funktionieren und keine Plattform mit kommerziellen Interessen an der Transaktion kann sie glaubwürdig bereitstellen.

NIQ verknüpft Verhalten über Plattformen, Kanäle und Händler hinweg mit verifizierten Kaufabschlüssen. Dies ist die Messinfrastruktur, die die Kategorie benötigt, um zu funktionieren und keine Plattform mit kommerziellen Interessen an der Transaktion kann sie glaubwürdig bereitstellen. Neutraler bevorteilter Technologiepartner: Als unabhängige Partei ohne Einzelhandelsbetrieb, ohne Werbeplattform und ohne Channel-Konflikt ist NIQ der Go-to-Infrastrukturanbieter, dem Akteure die Daten anvertrauen können, die der Markt benötigt.

Die nächste Phase des Handels ermöglichen

Das Commerce Lab wird die Intelligenz-Infrastruktur entwickeln, um:

neue Signale und Entwicklungen im Handel zu erkennen, die die Entscheidungsfindung beeinflussen

neue Daten- und Messfunktionen zu entwickeln

Pilotprogramme auszuführen und agentisches Kaufverhalten zu verstehen

im gesamten KI- und Handelsökosystem zu kooperieren

aufkommende Branchenstandards festzulegen

Führung

NIQ beschleunigt seine KI-Agenda mit der Ernennung von Lisa Lovallo Ceppos zur Head of AI Commerce. Zuvor war sie bei Google tätig, wo sie die Produktstrategie für die Messung der Werbewirksamkeit sowie die Integration von Google Maps in Vertex AI leitete. Bei NIQ wird Lovallo Ceppos die Produktstrategie für KI-gestützten Handel und die Weiterentwicklung des Commerce Lab verantworten und damit die führende Stellung von NIQ im Bereich Commerce Intelligence weiter festigen.

Weitere Informationen zum neuen Commerce Lab von NIQ finden Sie unter niq.com/agentic-commerce.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 82 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen betreffen verschiedene Sachverhalte, darunter Aussagen zu erwarteten Zeitplänen, Vorteilen, Funktionen und Ergebnissen des NIQ Commerce Lab sowie zugehörigen Fähigkeiten und weitere in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und NIQ übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

NIQ-General

Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder eine Empfehlung durch diese.

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FAQ: NIQ Commerce Lab und KI-gestützter Handel

1. Was ist das NIQ Commerce Lab?

Das NIQ Commerce Lab ist der Ort, an dem NIQ die Intelligenz-Infrastruktur für den KI-gestützten Handel entdeckt, entwickelt und einführt. Es präsentiert neue Datenbestände, Messmethoden und Partnerschaften, die der Branche helfen, besser zu verstehen und zu optimieren, wie Produkte in KI-gesteuerten Umgebungen entdeckt, ausgewählt und gekauft werden.

2. Was ist Commerce Intelligence?

Commerce Intelligence ist der neue Ansatz von NIQ, der die gesamte Bandbreite der marktbestimmenden Signale Produkt-, Verbraucher- und Händlerdaten in einem einheitlichen System zusammenführt, das komplexe Dynamiken erfasst und KI-gestützte Entscheidungen ermöglicht, die bisher nicht realisierbar waren.

Dies umfasst den sogenannten "Agentic Commerce", erstreckt sich jedoch auch auf Quick Commerce, Social Commerce und andere aufstrebende Kanäle wo KI zunehmend zur gemeinsamen Basis wird, die bestimmt, wie Produkte entdeckt, bewertet und gekauft werden.

3. Was unterscheidet den KI-gestützten Handel von traditionellem E-Commerce?

Im KI-gestützten oder Agentic Commerce beeinflussen oder führen KI-Systeme und -Agenten zunehmend die Produktentdeckung, die Auswahl und Kaufentscheidungen aus. Dies erzeugt neue Signale, da Verbraucher ihren Umgang mit Marken und Plattformen verändern, insofern als sich der Fokus von der aktiven Suche und dem Browsen zu automatisierten, absichtsbasierten Empfehlungen und Transaktionen verschiebt.

4. Welche Probleme löst NIQ durch das Commerce Lab?

NIQ treibt eine Reihe miteinander verknüpfter Intelligenz-Möglichkeiten voran, die diesen Wandel ermöglichen:

Präferenzinformationen Verbraucher und ihre Wünsche verstehen Produktinformationen sicherstellen, dass Produkte genau repräsentiert und auffindbar sind Verfügbarkeitsinformationen Empfehlungen mit realem Inventar und Auftragserfüllung verbinden Kaufverifizierung prüfen, was tatsächlich in verschiedenen Kanälen gekauft wurde Channel-Messung objektive Performance- und ROI-Kennzahlen festlegen Optimierungsinformationen kontinuierliche Verbesserung über den gesamten Commerce-Lebenszyklus hinweg ermöglichen

Zusammen bilden diese sechs Möglichkeiten zur Informationsgewinnung die Daten- und Messgrundlage, die erforderlich ist, damit KI-gestützter Handel zuverlässig und in großem Maßstab funktionieren kann.

5. Warum erfordert KI-gestützter Handel neue Messstandards?

Da KI-Systeme zunehmend Transaktionen beeinflussen und ausführen, reichen herkömmliche digitale Kennzahlen allein nicht mehr aus. Wirtschaftliche Entscheidungsträger benötigen eine objektive, unabhängige Messung durch Dritte, um die Performance zu verstehen, den ROI zu prüfen und Ergebnisse plattform- und kanalübergreifend zu vergleichen, bevor sie signifikante Budgets und Aufmerksamkeit auf einen neuen Kanal verlagern. Ohne dies wird die Einführung von KI-gestütztem Handel begrenzt bleiben.

6. Wie ermöglicht NIQ den KI-gestützten Handel?

NIQ ermöglicht den KI-gestützten Handel durch die Bereitstellung von:

Realen Transaktionsdaten

Umfassende Verbraucheranalysen in Verbindung mit demografischen Daten und Verhaltensweisen

Umfassende Produktdaten und -attribute für eine präzise Abstimmung auf die Suchabsicht der Nutzer

Unabhängige Messung durch Dritte und Überprüfung des ROI

Diese Funktionen tragen dazu bei, dass KI-Systeme mit genauen, vollständigen und fundierten Informationen arbeiten.

7. Was unterscheidet NIQ von anderen Daten- oder KI-Anbietern?

NIQ ist auf einzigartige Weise bevorteilt, um Commerce Intelligence auf globaler Ebene aufzubauen. So verfügt NIQ über die Dateninfrastruktur, die Beziehungen zum Einzelhandel und die notwendige Neutralität, um KI-gestützte Entscheidungen im Handel anzutreiben.

8. Was ist Agentic Commerce?

Agentic Commerce bezeichnet KI-gestützte Systeme oder Agenten, die Produkte entdecken, Optionen bewerten und Kaufentscheidungen im Namen von Verbrauchern oder Unternehmen treffen oder beeinflussen können. Dies stellt den Übergang von manueller Suche und Navigation zu automatisierten, auf Absicht basierenden Commerce-Erlebnissen dar.

Während die Branche diesen Wandel häufig als Agentic Commerce bezeichnet, ist dies nur eine von vielen Erscheinungsformen von KI. Da KI Plattformen, Schnittstellen und Workflows transformiert, geht NIQ davon aus, dass ihr Einsatz im Handel über eigenständige "Agenten" hinausgehen wird.

Die grundlegendere Veränderung besteht darin, dass die KI zum zentralen System wird, das Entscheidungen im gesamten Handel steuert unabhängig davon, wie diese am Ende umgesetzt werden.

Deshalb konzentriert sich NIQ auf Commerce Intelligence: die Daten, die Messung und den Kontext, die diese Entscheidungen stützen. Ob durch Agenten, Assistenten oder eingebettete KI-Systeme die Ergebnisse hängen maßgeblich von der Qualität der zugrunde liegenden Informationen ab.

9. Wie wirkt sich der KI-gestützte Handel auf das Geschäft aus?

Der KI-gestützte Handel verändert den Kaufprozess der Verbraucher auf neue Weise, die wir noch nicht vollständig verstehen. Was wir jedoch wissen, ist, dass er die Art und Weise verändern wird, wie Unternehmen:

Verbraucher erreichen und beeinflussen

die Produktentdeckung und das Sortiment optimieren

Performance und ROI messen

Marketing- und Werbeausgaben zuteilen

Unternehmen, die sich an KI-gesteuerte Entscheidungsprozesse anpassen, sind besser aufgestellt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen.

10. Welche Rolle spielt NIQ für die Zukunft des Handels?

NIQ baut die Commerce-Intelligence-Ebene auf, die den KI-gestützten Handel ermöglicht. Durch das Commerce Lab und seine globalen Datenbestände trägt NIQ dazu bei, zu definieren, wie Handel in einer KI-gestützten Welt gemessen, optimiert und skaliert wird.

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