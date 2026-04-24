© Foto: Bernd von Jutrczenka - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30 Uhr, Schweiz: Holcim, Q1-Umsatz, Zug 07:00 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Niederlande: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30) 07:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Q1-Zahlen 07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Forvia, Q1-Umsatz 07:45 Uhr, Italien: Eni, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen 10:00 Uhr, Deutschland: …Den vollständigen Artikel lesen
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