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WKN: A161N3 | ISIN: DE000A161N30 | Ticker-Symbol: GLJ
Xetra
23.04.26 | 17:35
13,160 Euro
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Branche
IT-Dienstleistungen
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BAYER AG40,040-0,50 %
GRENKE AG13,160+0,15 %
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION272,70-0,84 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY124,76+0,05 %
VOLVO AB B29,220+0,03 %
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