Agnico Eagle hat gleich drei Projekte in Finnland übernommen und baut sich dort einen zweiten Hub neben Québec auf. Der zweitgrößte Goldproduzent der Welt sorgt vor allem mit der 2,9 Mrd. CAD teuren Übernahme von Rupert Resources für Schlagzeilen. Die Kanadier wollen so Newmont angreifen. K92 Mining könnte aufgrund seines Erfolgs in Papua-Neuguinea zum nächsten Opfer einer Übernahmewelle werden, denn operativ liefert das Unternehmen einen exzellenten Job ab. DRC Gold in der Demokratischen Republik Kongo wiederum könnte sich in Afrika zu einem potenziellen Kaufziel entwickeln. Das Unternehmen befindet sich bereits auf dem Weg zur Entwicklung von zwei Goldminen parallel.Den vollständigen Artikel lesen ...
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