Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
«Holcim hat ein solides organisches Umsatzwachstum erzielt, das vor allem auf unsere führenden Positionen in hochattraktiven Märkten zurückzuführen ist. Die deutliche Verbesserung des Recurring EBIT auf organischer Basis ist das Ergebnis unserer strengen Kostendisziplin, unserer operativen Exzellenz sowie einer gestiegenen Kundennachfrage nach unseren Premium-Marken und unserem Angebot nachhaltiger Produkte und Lösungen. Dadurch haben die Umsatzanteile von ECOPact und ECOPlanet in den jeweiligen Produktlinien neue Höchstwerte erreicht. Mit dem Ausbau unserer Kreislauftechnologie ECOCycle haben wir das Volumen recycelter Bau- und Abbruchmaterialien um 24% gesteigert.»
«Unsere disziplinierte M&A-Strategie haben wir mit fünf wertsteigernden Transaktionen in allen Regionen fortgesetzt. Im März hat Holcim den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo in Peru abgeschlossen und eine Vereinbarung über die Akquisition eines Baustoff- und Baulösungsgeschäfts in Kolumbien unterzeichnet. Mit diesen Übernahmen werden wir unsere Präsenz in der hochattraktiven Region Lateinamerika weiter ausbauen. Unser resilientes Geschäftsmodell hat sich in allen Konjunkturzyklen und unter allen Marktbedingungen bewährt. Wir bestätigen daher unsere Gesamtjahresprognose für 2026.»
1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche angepasst.
Starkes profitables Wachstum
Der Umsatz ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 3,9% auf CHF 3 520 Millionen gestiegen, wobei sich die Wachstumsdynamik im März beschleunigt hat. Das Recurring EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 8,3% auf CHF 431 Millionen. Die Recurring EBIT-Marge von Holcim wurde im ersten Quartal durch Portfolioeffekte beeinflusst.
Gezielte Investitionen in attraktiven Märkten
Holcim investiert weiterhin in profitables Wachstum in hochattraktiven Märkten und hat im ersten Quartal fünf wertsteigernde Transaktionen abgeschlossen.
Zur Stärkung des Bereichs Building Materials erwarb Holcim eine Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo, einem führenden peruanischen Baustoffhersteller, der 2025 einen ausgewiesenen Umsatz von USD 594 Millionen erzielte. Zusätzlich wurde das rumänische Unternehmen Uranus Pluton SRL übernommen.
Der Bereich Building Solutions expandierte mit den folgenden zwei Akquisitionen: Jacobs NV in Belgien und dem Transportbeton-Geschäft der Stevenson Group in Neuseeland.
Ausserdem schloss Holcim die Veräusserung seiner Geschäftstätigkeiten im Libanon, einschliesslich der Geschäfte in Zypern, ab.
Im März unterzeichnete Holcim eine Vereinbarung über den Erwerb des Baustoff- und Baulösungsgeschäfts von Cemex in Kolumbien mit einem prognostizierten Umsatz für 2026 von rund USD 360 Millionen. Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres abgeschlossen.
Nachhaltigkeit als Treiber für profitables Wachstum
Die Kundennachfrage nach Holcims Angebot nachhaltiger Produkte und Lösungen ist weiter gestiegen. Im ersten Quartal 2026 erhöhte sich der mit dem CO2-armen Beton ECOPact erzielte Umsatz von Holcim auf 31% des Gesamtumsatzes mit Transportbeton. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser Anteil noch 29%1 betragen. Derweil stieg der Umsatz mit ECOPlanet auf 39% des Zementumsatzes - gegenüber einem Anteil von 35%1 im ersten Quartal 2025.
Durch den Ausbau unserer Kreislauftechnologie ECOCycle hat Holcim das Volumen recycelter Bau- und Abbruchmaterialien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24%1 gesteigert.
¹ Die Zahlen für das erste Quartal 2025 wurden um nicht fortgeführte Geschäftsbereiche sowie die wesentlichen zu berücksichtigenden Änderungen angepasst.
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein strategischer Beschleuniger zusätzlicher Wertschöpfung für Holcim, da sie die Performance verbessert und kundenorientierte Dienstleistungen vorantreibt.
Durch den Einsatz von KI strebt Holcim bis 2028 einen Recurring-EBIT-Beitrag in Höhe von CHF 200 Millionen an, aufgeteilt in vermiedene Kosten und Effizienzgewinne. Dafür sind Wachstumsinvestitionen von rund CHF 20 Millionen pro Jahr in den vier Schwerpunktbereichen Produktion, Logistik, Vertrieb und administrative Aufgaben vorgesehen.
Aktuell werden bei Holcim 38 umfangreiche KI-Initiativen umgesetzt, darunter:
Prognose für 2026
Dank der Strategie «NextGen Growth 2030» rechnet Holcim damit, weiterhin eine überdurchschnittliche Leistung und Wertschöpfung zu erzielen. Auf Basis der starken Ergebnisse in den ersten Monaten bestätigt Holcim seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt:
1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche und der neuen Managementstruktur angepasst.
Leistungsausweis nach regionalen Segmenten
Europa
Im März beschleunigte sich der Umsatz, dazu war die Preis-Kosten-Entwicklung positiv und konnte die wetterbedingten Auswirkungen teilweise ausgleichen. Der Anteil alternativer Brennstoffe1 stieg auf 70%, was dazu beiträgt, Holcim gegen Energiepreisschwankungen abzusichern. Investitionen in die Infrastruktur sorgen für einen positiven Ausblick, ergänzt durch steigende Baugenehmigungen im Wohnungsbau in mehreren Ländern.
1 Alternative Brennstoffe in %, auch als thermische Substitutionsrate (Thermal Substitution Rate, TSR) bezeichnet, ist das Verhältnis des thermischen Energieeinsatzes aus alternativen Brennstoffen zum gesamten thermischen Energieverbrauch im Zementofensystem.
1 Die Französischen Westindischen Inseln, die bisher unter Lateinamerika ausgewiesen wurden, sind nun der geografischen Region Europa zugeordnet. Grund hierfür ist eine Angleichung an die aktuelle interne Managementstruktur. Diese Änderung wurde rückwirkend angewandt, und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.
2 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der neuen Managementstruktur angepasst.
Lateinamerika
Die Region Lateinamerika erzielte ein starkes organisches Umsatzwachstum von 7,6%, zu dem Mexiko, Mittelamerika und Ecuador massgeblich beitrugen. Das Recurring EBIT war auf organischer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil; die Marge lag bei über 30%. In Mexiko wird ein Projekt im Sozialwohnungsbau mit 1,8 Millionen neuen Wohneinheiten zusammen mit den Infrastrukturprojekten das Wachstum voraussichtlich beschleunigen. In Mittelamerika besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage im Wohnungsbau und Infrastrukturbereich.
1 Die Französischen Westindischen Inseln, die bisher unter Lateinamerika ausgewiesen wurden, sind nun der geografischen Region Europa zugeordnet. Grund hierfür ist eine Angleichung an die aktuelle interne Managementstruktur. Diese Änderung wurde rückwirkend angewandt, und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.
2 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der neuen Managementstruktur angepasst.
Asien, Naher Osten und Afrika
Die Region verzeichnete ein starkes organisches Wachstum sowie einen ausgezeichneten zweistelligen organischen Anstieg des Recurring EBIT von 26,3%. Die positiven Nachfragetrends in Nordafrika und Australien setzten sich fort. In Nordafrika werden Infrastruktur- und Wohnungsbauprojekte voraussichtlich ein Wachstumstreiber sein, während in Australien Grossprojekte wie die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane für eine gute Dynamik sorgen.
1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der neuen Managementstruktur angepasst.
Überleitung zum Konzernabschluss
Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung:
1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche angepasst.
Zusätzliche Informationen
Alternative Performance-Kennzahlen
Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Performance-Kennzahlen, die dazu dienen, die Leistung von Holcim besser zu beschreiben. Eine vollständige Liste dieser alternativen Performance-Kennzahlen finden Sie auf unserer Website.
Analystenpräsentation
Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 steht auf unserer Website zur Verfügung.
Um an der Analystenkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an.
Über Holcim
Weitere Informationen zu Holcim sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.
Übersetzung des englischen Originaltexts.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2314172 24.04.2026 CET/CEST