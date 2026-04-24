Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Starker Jahresauftakt



24.04.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Organisches Umsatzwachstum von +3,9% auf CHF 3 520 Millionen Organisches Wachstum des Recurring EBIT um +8,3% auf CHF 431 Millionen Anhaltendes M&A-Momentum mit fünf abgeschlossenen Transaktionen im 1. Quartal Abschluss der Übernahme von Cementos Pacasmayo und Vereinbarungs-

unterzeichnung für Übernahme in Kolumbien beschleunigen Wachstum in attraktiver Region Lateinamerika Jahresprognose für 2026 bestätigt

Miljan Gutovic, CEO: «Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen bei Holcim für ihr Engagement und ihren Beitrag zu unserem starken Jahresauftakt.» «Holcim hat ein solides organisches Umsatzwachstum erzielt, das vor allem auf unsere führenden Positionen in hochattraktiven Märkten zurückzuführen ist. Die deutliche Verbesserung des Recurring EBIT auf organischer Basis ist das Ergebnis unserer strengen Kostendisziplin, unserer operativen Exzellenz sowie einer gestiegenen Kundennachfrage nach unseren Premium-Marken und unserem Angebot nachhaltiger Produkte und Lösungen. Dadurch haben die Umsatzanteile von ECOPact und ECOPlanet in den jeweiligen Produktlinien neue Höchstwerte erreicht. Mit dem Ausbau unserer Kreislauftechnologie ECOCycle haben wir das Volumen recycelter Bau- und Abbruchmaterialien um 24% gesteigert.» «Unsere disziplinierte M&A-Strategie haben wir mit fünf wertsteigernden Transaktionen in allen Regionen fortgesetzt. Im März hat Holcim den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo in Peru abgeschlossen und eine Vereinbarung über die Akquisition eines Baustoff- und Baulösungsgeschäfts in Kolumbien unterzeichnet. Mit diesen Übernahmen werden wir unsere Präsenz in der hochattraktiven Region Lateinamerika weiter ausbauen. Unser resilientes Geschäftsmodell hat sich in allen Konjunkturzyklen und unter allen Marktbedingungen bewährt. Wir bestätigen daher unsere Gesamtjahresprognose für 2026.»

Leistungsausweis im Überblick für das erste Quartal Konzern Q1 2026 2025 Angepasst1 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 3 520 3 696 -4,8 +3,9 Recurring EBIT (CHF Mio.) 431 485 -11,2 +8,3 Recurring EBIT-Marge (%) 12,2 13,1 -90 Bp

1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche angepasst. Starkes profitables Wachstum Der Umsatz ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 3,9% auf CHF 3 520 Millionen gestiegen, wobei sich die Wachstumsdynamik im März beschleunigt hat. Das Recurring EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 8,3% auf CHF 431 Millionen. Die Recurring EBIT-Marge von Holcim wurde im ersten Quartal durch Portfolioeffekte beeinflusst. Gezielte Investitionen in attraktiven Märkten Holcim investiert weiterhin in profitables Wachstum in hochattraktiven Märkten und hat im ersten Quartal fünf wertsteigernde Transaktionen abgeschlossen. Zur Stärkung des Bereichs Building Materials erwarb Holcim eine Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo, einem führenden peruanischen Baustoffhersteller, der 2025 einen ausgewiesenen Umsatz von USD 594 Millionen erzielte. Zusätzlich wurde das rumänische Unternehmen Uranus Pluton SRL übernommen. Der Bereich Building Solutions expandierte mit den folgenden zwei Akquisitionen: Jacobs NV in Belgien und dem Transportbeton-Geschäft der Stevenson Group in Neuseeland. Ausserdem schloss Holcim die Veräusserung seiner Geschäftstätigkeiten im Libanon, einschliesslich der Geschäfte in Zypern, ab. Im März unterzeichnete Holcim eine Vereinbarung über den Erwerb des Baustoff- und Baulösungsgeschäfts von Cemex in Kolumbien mit einem prognostizierten Umsatz für 2026 von rund USD 360 Millionen. Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres abgeschlossen. Nachhaltigkeit als Treiber für profitables Wachstum Die Kundennachfrage nach Holcims Angebot nachhaltiger Produkte und Lösungen ist weiter gestiegen. Im ersten Quartal 2026 erhöhte sich der mit dem CO 2 -armen Beton ECOPact erzielte Umsatz von Holcim auf 31% des Gesamtumsatzes mit Transportbeton. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser Anteil noch 29%1 betragen. Derweil stieg der Umsatz mit ECOPlanet auf 39% des Zementumsatzes - gegenüber einem Anteil von 35%1 im ersten Quartal 2025. Durch den Ausbau unserer Kreislauftechnologie ECOCycle hat Holcim das Volumen recycelter Bau- und Abbruchmaterialien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24%1 gesteigert. ¹ Die Zahlen für das erste Quartal 2025 wurden um nicht fortgeführte Geschäftsbereiche sowie die wesentlichen zu berücksichtigenden Änderungen angepasst.

Zusätzliches Wachstum und Wertschöpfung durch Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz (KI) ist ein strategischer Beschleuniger zusätzlicher Wertschöpfung für Holcim, da sie die Performance verbessert und kundenorientierte Dienstleistungen vorantreibt. Durch den Einsatz von KI strebt Holcim bis 2028 einen Recurring-EBIT-Beitrag in Höhe von CHF 200 Millionen an, aufgeteilt in vermiedene Kosten und Effizienzgewinne. Dafür sind Wachstumsinvestitionen von rund CHF 20 Millionen pro Jahr in den vier Schwerpunktbereichen Produktion, Logistik, Vertrieb und administrative Aufgaben vorgesehen. Aktuell werden bei Holcim 38 umfangreiche KI-Initiativen umgesetzt, darunter: Holcim M-Predict: KI-gestützte vorausschauende Modellierung zur Vorhersage der Leistung von Equipment und Anlagen, um die Wartungseffizienz zu optimieren

Holcim Foresight: KI-gestützte Prognosemodellierung zur Optimierung der Flotten- und Netzwerkauslastung

Holcim+: KI-gestützte Kundenplattform für integrierte Planung, Bestellung und Lieferung mit Echtzeit-Tracking rund um die Uhr, sieben Tage die Woche

Holcim Career Hub: KI-gestützter Marktplatz, der Mitarbeitende von Holcim mit internen Entwicklungsmöglichkeiten zusammenbringt, um Mehrwert zu schaffen und Talente zu fördern Prognose für 2026 Dank der Strategie «NextGen Growth 2030» rechnet Holcim damit, weiterhin eine überdurchschnittliche Leistung und Wertschöpfung zu erzielen. Auf Basis der starken Ergebnisse in den ersten Monaten bestätigt Holcim seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt: Wachstum entsprechend der «NextGen Growth 2030»-Ziele: 3% bis 5% organisches Umsatzwachstum 8% bis 10% organisches Wachstum des Recurring EBIT

Weitere Verbesserung der Recurring EBIT-Marge

Free Cashflow in Höhe von rund CHF 2 Milliarden

Über 20% Zuwachs bei den recycelten Bau- und Abbruchmaterialien

Konzernergebnisse nach Produktlinien

Holcim bietet mit den kundenorientierten Produktlinien Building Materials und Building Solutions seinen Kunden Lösungen für jede Stufe des Bauprozesses, von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Wänden und Dächern. Damit deckt Holcim alle Bereiche der gebauten Umwelt ab - von der Infrastruktur über gewerbliche Bauten bis hin zum Wohnungsmarkt.



Building Materials bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Zementen und Zuschlagstoffen, wobei der Schwerpunkt auf dekarbonisiertem Zement und zirkulären Zuschlagstoffen liegt. Building Solutions umfasst energieeffiziente Bausysteme sowie Hochleistungsbeton und -beläge.

Produktlinien Q1 2026 2025 Angepasst1 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz Building Materials (CHF Mio.) 2 504 2 738 -8,5 +4,7 Umsatz Building Solutions (CHF Mio.) 1 405 1 354 +3,8 +2,3

1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche und der neuen Managementstruktur angepasst. Leistungsausweis nach regionalen Segmenten Europa Im März beschleunigte sich der Umsatz, dazu war die Preis-Kosten-Entwicklung positiv und konnte die wetterbedingten Auswirkungen teilweise ausgleichen. Der Anteil alternativer Brennstoffe1 stieg auf 70%, was dazu beiträgt, Holcim gegen Energiepreisschwankungen abzusichern. Investitionen in die Infrastruktur sorgen für einen positiven Ausblick, ergänzt durch steigende Baugenehmigungen im Wohnungsbau in mehreren Ländern. 1 Alternative Brennstoffe in %, auch als thermische Substitutionsrate (Thermal Substitution Rate, TSR) bezeichnet, ist das Verhältnis des thermischen Energieeinsatzes aus alternativen Brennstoffen zum gesamten thermischen Energieverbrauch im Zementofensystem.

Europa Q11 2026 2025 Angepasst2 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1 902 1 931 -1,5 -2,3 Recurring EBIT 119 132 -10,2 -7,1 Recurring EBIT-Marge (%) 6,2 6,8 -60 Bp

1 Die Französischen Westindischen Inseln, die bisher unter Lateinamerika ausgewiesen wurden, sind nun der geografischen Region Europa zugeordnet. Grund hierfür ist eine Angleichung an die aktuelle interne Managementstruktur. Diese Änderung wurde rückwirkend angewandt, und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. 2 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der neuen Managementstruktur angepasst. Lateinamerika Die Region Lateinamerika erzielte ein starkes organisches Umsatzwachstum von 7,6%, zu dem Mexiko, Mittelamerika und Ecuador massgeblich beitrugen. Das Recurring EBIT war auf organischer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil; die Marge lag bei über 30%. In Mexiko wird ein Projekt im Sozialwohnungsbau mit 1,8 Millionen neuen Wohneinheiten zusammen mit den Infrastrukturprojekten das Wachstum voraussichtlich beschleunigen. In Mittelamerika besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage im Wohnungsbau und Infrastrukturbereich. Lateinamerika Q11 2026 2025 Angepasst2 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 767 739 +3,9 +7,6 Recurring EBIT 236 245 -3,6 +0,1 Recurring EBIT-Marge (%) 30,6 33,0 -230 Bp

1 Die Französischen Westindischen Inseln, die bisher unter Lateinamerika ausgewiesen wurden, sind nun der geografischen Region Europa zugeordnet. Grund hierfür ist eine Angleichung an die aktuelle interne Managementstruktur. Diese Änderung wurde rückwirkend angewandt, und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. 2 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der neuen Managementstruktur angepasst. Asien, Naher Osten und Afrika Die Region verzeichnete ein starkes organisches Wachstum sowie einen ausgezeichneten zweistelligen organischen Anstieg des Recurring EBIT von 26,3%. Die positiven Nachfragetrends in Nordafrika und Australien setzten sich fort. In Nordafrika werden Infrastruktur- und Wohnungsbauprojekte voraussichtlich ein Wachstumstreiber sein, während in Australien Grossprojekte wie die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane für eine gute Dynamik sorgen. Asien, Naher Osten und Afrika Q1 2026 2025 Angepasst1 ±% ±%

organisches

Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 701 917 -23,5 +8,9 Recurring EBIT 164 202 -18,8 +26,3 Recurring EBIT-Marge (%) 22,0 21,0 +100 Bp

1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der neuen Managementstruktur angepasst. Überleitung zum Konzernabschluss Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung: CHF Mio. Q1 2026

(ungeprüft) Q1 2025

(ungeprüft)

Angepasst1 Recurring EBITDA 695 758 Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle und langfristige Aktiven -212 -224 Abschreibung auf Nutzungsrechte -52 -49 Recurring EBIT 431 485

1 Vergleichsinformationen unter Berücksichtigung der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche angepasst. Zusätzliche Informationen Alternative Performance-Kennzahlen Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Performance-Kennzahlen, die dazu dienen, die Leistung von Holcim besser zu beschreiben. Eine vollständige Liste dieser alternativen Performance-Kennzahlen finden Sie auf unserer Website . Analystenpräsentation Die Analystenpräsentation zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 steht auf unserer Website zur Verfügung. Medienkonferenz: 09:00 Uhr MESZ Analystenkonferenz: 10:00 Uhr MESZ

Um an der Analystenkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an. Über Holcim

Holcim (SIX: HOLN) ist mit einem Umsatz von CHF 15,7 Milliarden im Jahr 2025 der führende Partner für nachhaltiges Bauen und schafft Mehrwert in allen Bereichen der gebauten Umwelt - von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz beschäftigt mehr als 45 000 Mitarbeitende in 43 attraktiven Märkten in Europa, Lateinamerika sowie in Asien, im Nahen Osten und in Afrika. Es ist vom Top Employers Institute zu einem Global Top Employer gekürt worden. Holcim bietet für jede Stufe des Bauprozesses hochwertige Baustoffe und Baulösungen von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Wänden und Dächern und setzt dabei auf Premium-Marken wie ECOPact, ECOPlanet und ECOCycle. Weitere Informationen zu Holcim sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .



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Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com ) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.

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