Zug - Der Baustoffkonzern Holcim hat im Startquartal weniger umgesetzt und verdient. Aufs Ergebnis drückten der harte Winter in einigen europäischen Ländern und Währungseffekte. Aber auch der Verkauf von mehreren Ländergeschäften belasteten das Resultat. Der Umsatz fiel im ersten Quartal um 4,8 Prozent auf 3,52 Milliarden Franken, wie der Innerschweizer Konzern am Freitag bekannt gab. Dabei schlug der starke Franken erneut zu Buche. Dieser kostete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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