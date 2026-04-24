Wolfram-Wahnsinn! Weitere Kursexplosion möglich! Warum Almonty Industries nahezu unaufhaltsam weiter nach oben marschiert!

Die aktuelle Welt, die sich technologisch und militärisch in Rekordtempo aufrüstet, braucht dabei ein wichtiges chemisches Element, das unabdingbar ist. Es ist für viele Bereiche unersetzbar und war lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt. Die Zeit ist aber vorbei, denn es bildet das Zentrum der globalen Verteidigung und damit der Macht. Wolfram ist das Metall der Superlative, ohne das weder modernste Mikrochips noch die Verteidigung des Westens funktionieren würden. Während China den Markt über Jahrzehnte im Würgegriff hielt, bricht nun eine neue Ära an, in der die Karten völlig neu gemischt werden. Ein Unternehmen steht dabei an vorderster Front und ist essenziell dafür verantwortlich, die Versorgungssicherheit einer ganzen Hemisphäre im Alleingang quasi zu garantieren. Dies zeigt sich auch am Aktienkurs. Die Aktie von Almonty Industries hat zuletzt ein neues Rekordhoch erklommen, der Chartverlauf spricht Bände und die Augen der weltweiten Investorengemeinschaft leuchten vor Begeisterung. Doch das Ende ist noch nicht geschrieben. Es könnte erst der Anfang einer monumentalen Aufwärtsbewegung sein, die weit über unsere bisherigen Vorstellungen hinausreicht. Unser Bericht zeigt ein Unternehmen, das weit mehr als nur ein Bergbaubetrieb ist. Es ist vielmehr der strategische Anker in einer aus den Fugen geratenen Welt, in einem tobenden Sturm, der gerade weiter richtig an Fahrt aufnimmt und die Aktie dadurch weiter nach oben hieven könnte.

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