© Foto: Fabian Sommer - dpaIntel begeistert die Börse mit starken Zahlen, einer Kursexplosion nach Börsenschluss und neuer KI-Fantasie.Intel ist zurück auf dem Radar der Wall Street - und wie! Die Aktie des US-Chipkonzerns schoss nach Börsenschluss um 20 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen hatte. Nun stellt sich Anlegern die große Frage: Beginnt hier tatsächlich das Comeback eines lange abgeschriebenen Halbleiter-Riesen? Die Zahlen sprechen zunächst eine klare Sprache. So erzielte Intel im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29 Cent. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit einem Cent gerechnet. Auch beim Umsatz lag der Konzern mit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE