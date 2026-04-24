EQS-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
24. April 2026
BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht
Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 31. März 2026 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten drei Monate 2026 informiert.
Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 31. März 2026 einen Verlust nach Steuern von CHF 21 Mio. aus (Verlust von CHF 241 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.
Der Zwischenbericht per 31. März 2026 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.com verfügbar.
Für weitere Informationen:
www.bbbiotech.com
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 624 08 45
|E-Mail:
|info@bbbiotech.com
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|ISIN:
|CH0038389992
|WKN:
|A0NFN3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
|EQS News ID:
|2313686
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