EQS-News: ATOSS Software SE
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Die ATOSS Software SE bleibt auch im ersten Quartal 2026 auf Wachstumskurs. In Summe stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten um 11 Prozent auf Mio. EUR 51,4 (Vj. Mio. EUR 46,3). Wesentlicher Wachstumstreiber waren erneut die Umsätze aus Cloud und Subscriptions, die im Berichtszeitraum um 27 Prozent auf Mio. EUR 27,0 (Vj. Mio. EUR 21,4) anstiegen. Das operative Ergebnis erhöhte sich von Mio. EUR 15,6 auf Mio. EUR 18,2 bei einer EBIT-Marge von 35 Prozent (Vj. 34 Prozent). Ungeachtet des volatilen makroökonomischen Umfelds und konjunktureller Risiken hält der Vorstand für 2026 an seiner Umsatzprognose von rund Mio. EUR 215 fest. Die Prognose für die EBIT-Marge 2026 wurde auf mindestens 34 Prozent angehoben.
München, 24. April 2026
Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr2025 kann die ATOSS Software SE ihre Wachstumsdynamik im ersten Quartal erneut bestätigen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten um 11 Prozent auf Mio. EUR 51,4 (Vj. Mio. EUR 46,3). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 13 Prozent insgesamt Mio. EUR 38,3 (Vj. Mio. EUR 34,0) auf den Bereich Software. Haupttreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud & Subscriptions, die sich um 27 Prozent auf Mio. EUR 27,0 (Vj. Mio. EUR 21,4) deutlich erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 53 Prozent (Vj. 46 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 3 Prozent gesunkenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 9,6 (Vj. Mio. EUR 10,0), sind die wiederkehrenden Umsätze in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf Mio. EUR 36,7 (Vj. Mio. EUR 31,3) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich im ersten Quartal auf 71 Prozent (Vj. 68 Prozent). Gegenläufig entwickelten sich die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen, die sich um 40 Prozent auf Mio. EUR 1,6 (Vj. Mio. EUR 2,7) reduzierten. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 11,1 (Vj. Mio. EUR 10,0) ausgebaut werden. Die Hardwareerlöse beliefen sich auf Mio. EUR 0,9 (Vj. Mio. EUR 1,1).
Insgesamt entwickelte sich die Auftragslage weiterhin positiv, wobei die Entwicklung des New ACV (Annual Contract Values) aus neuen Vertragsabschlüssen mit Lizenzprodukten im ersten Quartal vor dem Hintergrund des schwierigen konjunkturellen Umfelds auf Vorjahresniveau lag. Der Cloud & Subscriptions Order Backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, erhöhte sich zum 31.03.2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 Prozent auf Mio. EUR 114,3 (31.03.2025: Mio. EUR 92,8). Diese Cloud- & Subscriptions-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud & Subscriptions Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud & Subscriptions-Gebühren, der gegenüber dem Vorjahresquartal (Mio. EUR 86,7) um 27 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 109,8 stieg. Der gesamte ARR Order Backlog (bestehend aus Cloud- & Subscriptions-Gebühren und Wartungserlösen einschließlich der vertraglich gesicherten Umsätze hieraus in den nächsten 12 Monaten) stieg gegenüber dem Vorjahresquartal (Mio. EUR 131,9) bis zum 31.03.2026 um 16 Prozent auf Mio. EUR 152,5.
Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis liegt im ersten Quartal mit 35 Prozent (Vj. 34 Prozent) vor allem aufgrund des konsequenten Kostenmanagements und weiterer Effizienz-gewinne aus Prozessoptimierungen und Digitalisierung etwas oberhalb des vom Vorstand für das Gesamtjahr 2026 prognostizierten Niveaus von mindestens 32 Prozent.
Auch in weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie etwa der Liquidität, zeigt sich die anhaltende Stärke von ATOSS. So verfügt der Konzern zum Ende des ersten Quartals mit Mio. EUR 162,1 (Vj. Mio. EUR 131,9) über eine eindrucksvolle Finanzmittelausstattung, die der Gesellschaft auch nach der den Aktionären in der Hauptversammlung am 30. April 2026 vorgeschlagenen Ausschüttung in Höhe von EUR 2,28 je Aktie (in Summe Mio. EUR 36,3) hervorragende Zukunftsaussichten sichert.
ATOSS erweist sich damit auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld als verlässliches Unternehmen mit profitablem, nachhaltigem Wachstum und ist weiterhin hervorragend positioniert, um künftig zusätzliche Marktanteile im In- und Ausland über alle Kundensegmente hinweg zu erschließen. Grundlage hierfür sind neben den technologisch führenden Softwarelösungen insbesondere das attraktive Geschäftsmodell, die ausgeprägte finanzielle Stärke sowie die hohe Visibilität und Planbarkeit der Umsätze, die durch den kontinuierlichen Ausbau des Cloudgeschäfts weiter gestärkt werden. Die dynamische Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz bewertet ATOSS ausdrücklich als Chance und wesentlichen Treiber für zusätzliche Effizienz- und Produktivitätsgewinne und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Kundennutzens ihrer Lösungen.
Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 erneut seine Erwartung einer positiven Geschäftsentwicklung mit einem Gesamtumsatz von rund Mio. EUR 215. Die Prognose für die EBIT-Marge wird aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent (vorher: mindestens 32 Prozent) angehoben.
KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 3-MONATSVERGLEICH IN TEUR
KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR
(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)
(2) Dividende von EUR 2,13 je Aktie am 06.05.2025 (TEUR 33.880).
(3) zum Quartals-/Jahresende
Anstehende Termine:
30.04.2026 Ordentliche Hauptversammlung 2026
24.07.2026 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss
24.07.2026 Earnings Call Q2 2026
11.08.2026 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss
23.10.2026 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss
23.10.2026 Earnings Call Q3 2026
23.11.2026 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum
ATOSS
Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei ihren Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com
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24.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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