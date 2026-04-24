FRANKFURT (dpa-AFX) - Angehobene Margenziele beflügeln am Freitag die tags zuvor noch sehr schwachen Papiere von Atoss Software . Auf Tradegate sprangen sie im vorbörslichen Handel um gut 8 Prozent auf 85,50 Euro hoch im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der im SDax notierte Softwareanbieter mit. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sprach von einem starken ersten Quartal mit einem starken Mittelzufluss.

Mit dem am Freitag erwarteten Kurszuwachs dürften die Atoss-Aktien im Xetra-Handel zurückkehren auf das Kursniveau von Mitte März und die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend wieder klar hinter sich lassen. Seit Jahresanfang zählen sie aber mit einem Abschlag von mehr als 31 Prozent gemessen am Xetra-Schluss vom Vortag weiter zu den größten Verlierern im SDax./ajx/jha/