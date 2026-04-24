Die Atoss Software-Aktie ist mit einem Kurssprung von +10% am Freitagmorgen der klare Spitzenreiter im SDAX. Wurde der Software-Titel in den letzten Monaten doch zu stark abgestraft und sollten Anleger jetzt auf einen größeren Rebound setzen? Gute Quartalszahlen und eine Prognoseerhöhung Auslöser für den heutigen Kurssprung der Atoss Software-Aktie war ein Kombination aus überraschend starken Zahlen im ersten Quartal und einer Anhebung der Margenprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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