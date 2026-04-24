ATOSS lieferte ein starkes Q1 mit einem Umsatzwachstum von 11%, einer EBIT-Marge von 35%, die deutlich über den Erwartungen lag, und einem Cloud ARR, der um 27% auf 109,8 Mio. EUR gestiegen ist. Diese Zahlen belegen ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell mit hoher Umsatzsichtbarkeit. Die Nuance liegt in den Auftragsdynamiken: Einer soliden Pipeline-Umsetzung bis Ende Februar folgte eine Abschwächung der Konversionsraten im März, bedingt durch geopolitische Unsicherheiten. So zeigte die Neukundendynamik im Enterprise-Segment solides Momentum, während der KMU-Bereich hinterherhinkte. Das Management erhöhte die EBIT-Margenuntergrenze für das Gesamtjahr auf 34% und bestätigte die Umsatzprognose von 215 Mio. EUR. Der durch KI-Sorgen getriebene Abverkauf von Software-Titeln hat den Sektor ohne Differenzierung getroffen: ATOSS verfügt über die Datenressourcen und die Domänenkompetenz, um zu zeigen, dass KI ein Hebel und kein Risiko ist. Unsere Schätzungen und Kursziel bleiben unverändert bei 130,00 EUR, BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/atoss-software-se
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