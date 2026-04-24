ATOSS Software SE liefert ein weiteres starkes Quartal ab - und zeigt eindrucksvoll, warum der Titel zu den Qualitätswerten im deutschen Software-Sektor zählt. Zweistelliges Wachstum, steigende Margen und ein immer stärker skalierendes Cloud-Geschäft sorgen für Rückenwind. Cloud-Geschäft explodiert - wiederkehrende Umsätze dominieren Der zentrale Wachstumstreiber bleibt das Cloud- und Subscription-Geschäft. Mit einem Plus von 27 % wächst dieser Bereich deutlich schneller als der Gesamtumsatz. Gleichzeitig steigt der Anteil wiederkehrender Umsätze auf satte 71 %. Für Investoren ist das ein entscheidender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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