© Foto: Markus Lenhardt - +++ dpa-Bildfunk +++TeamViewer im Fokus der wO-Community: Die Q2-2026-Zahlen sorgen für kontroverse Diskussionen. Während einige wO-User Profitabilität und Bewertung loben, bleiben Zweifel an der angekündigten Wachstumsbeschleunigung.Die Diskussion rund um TeamViewer war in dieser Woche erstmals das aktivste Thema in der wallstreetONLINE-Community. Auslöser war die Veröffentlichung der H1-2026-Ergebnisse sowie der dazugehörigen "Q2 2026 Results Presentation" am Dienstag, dem 28. Juli, die von den Anlegern intensiv diskutiert wurden. Im Mittelpunkt standen die bestätigte Jahresprognose, die Entwicklung des Enterprise-Geschäfts sowie die Aussicht auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026. Während …
Enthaltene Werte: DE0005104400,US5949181045,DE0006452907,US67066G1040,DE0007164600,US81762P1021,DE000A2YN900,US87816Y1064,US64045F1093Den vollständigen Artikel lesen
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