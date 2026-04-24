von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Barmettler, wie fällt Ihr Fazit für das Wintergeschäft 2025/26 aus. Hat der Schneeschub im März noch etwas gebracht? Roman Barmettler: Nach dem Schneefall Ende März bestätigt Engelberg einmal mehr seinen Ruf als Mekka der Freeride-Szene. In den Tagen während und nach dem Schneefall zog es zahlreiche Freerider zu uns in die Berge. Die Ostertage waren gut besucht, und doch blieb es unter den Erwartungen. Wir gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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