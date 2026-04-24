Die Sixt-Aktie ist gestern um rund -7% gefallen und hat damit ein klares Schwächesignal gesendet. Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt. Nun stellt sich die Frage, ob der Verkaufsdruck anhält oder eine Gegenbewegung startet. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Sixt-Aktie Im Wochenchart der Sixt-Aktie zeigt sich nach einer abgeschlossenen Top-Formation im November 2021 bei 170,30 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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