Die Infineon-Aktie ist gestern um rund +8% gestiegen und hat damit ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Aus charttechnischer Sicht ist das Bild unverändert bullisch und neue Dynamik kommt zusätzlich in den Trend. Nach dem kräftigen Kurssprung stellt sich nun die Frage, ob die Rallye weiterläuft oder ein Rücksetzer folgt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Infineon-Aktie Die Infineon-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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