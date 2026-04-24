Zürich - Ob in der Medtech-, Elektronik- oder Uhrenindustrie: Wenn kleinste Teile präzise verarbeitet werden müssen, kommen oft Instrumente aus dem Tessin zum Einsatz. Mit dieser klaren Positionierung in internationalen Hightech-Branchen hat sich Ideal-tek aus Balerna weltweit etabliert. Für ihre konsequente Exportstrategie wurde das Unternehmen mit dem Export Award 2026 von Switzerland Global Enterprise ausgezeichnet. Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab