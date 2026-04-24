Schindellegi - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat im ersten Quartal 2026 weniger umgesetzt und auch weniger verdient. Allerdings war die Vorjahresperiode von ausserordentlichem Wachstum geprägt gewesen. Mit dem Ausblick sieht sich der Konzern auf Kurs. In den Monaten Januar bis März sank der Nettoumsatz von Kühne+Nagel um 12 Prozent auf 5,60 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dabei belastete unter anderem auch der schwache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab