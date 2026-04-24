San Bruno - Nach einer Testphase von 18 Monaten hat Googles-Videotochter YouTube ihr Identitäts-Tool «Likeness Detection» zur Erkennung von Deepfakes einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, dass Nutzer ihre Identität vor illegalen KI-Nachbildungen schützen können. Channel nicht nötigNach der eigenen Angaben zufolge umfangreichen Testphase für YouTube-Persönlichkeiten und Politiker ist das Tool nun auch von Schauspielern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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