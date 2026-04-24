Cambridge - Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben einen Mikrochip zum Schutz drahtloser biomedizinischer Geräte wie Herzschrittmachern und Insulinpumpen vor künftigen Cyber-Attacken mit Quantencomputern entwickelt. So soll das Durchbrechen der Verschlüsselung der in diesem Fall lebenserhaltenden Systeme verhindert werden. Die Systeme sind bisher nur vor den Attacken heutiger Computer geschützt. Aber Quantencomputer der Zukunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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