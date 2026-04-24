Die Fraunhofer-Forscher haben ein Verfahren entwickelt, das färbende Photovoltaik-Folien mit transparenten Aussparungen versieht. Das macht es möglich, Muster zu erzeugen. So können Hersteller etwa die Optik von Dachziegeln imitieren oder Firmenlogos auf Module bringen, so das Fraunhofer ISE. Vor einigen Jahren hat das Fraunhofer ISE mit ihrer Morphocolor-Technologie eine Oberflächenstruktur entwickelt, die einen Farbeindruck erzeugt, ohne die Effizienz des Moduls nennswert zu verschlechtern. Jetzt ist es den Forschern gelungen, die farbigen Folien mit transparenten Aussparungen zu versehen. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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