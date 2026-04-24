Eschlikon - Der Schweizer Robotik-Pionier KEMARO hat erfolgreich 5 Millionen USD im Rahmen eines ersten Pre-Closings seiner Series-B-Finanzierungsrunde gesichert. Das frische Kapital ist vorgesehen, um das internationale Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, mit einem primären Fokus auf die Skalierung der Aktivitäten in den USA sowie die Erweiterung des Produktportfolios. Gegründet im Jahr 2016 hat sich KEMARO mit seinem Flaggschiff K900 als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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