Nach dem Einbruch durch den Irankrieg startete die Infineon-Aktie im April durch. Während dieser Zeit beträgt der Kursgewinn rund +43%. Damit ist sie einer der größten Gewinner im DAX. Am Freitag gewinnt sie leicht und steht bei 53,30 €. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Hohe Nachfrage nach KI-Chips Trotz der angespannten wirtschaftlichen Weltlage, ist die Chip-Nachfrage hoch. Insbesondere im KI-Bereich werden leistungsfähige Chips benötigt. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de