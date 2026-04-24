Roggwil - Mit der Eröffnung des neuen Flagship Stores in München bringt kybun Joya seine Philosophie des gesunden Gehens in eine der attraktivsten Einkaufsstrassen Europas. Das Unternehmen zeigt, wie sich Funktion, Komfort und Design zu einem modernen, gesundheitsorientierten Lifestyle verbinden lassen. kybun Joya entwickelt und produziert Schuhe mit einzigartigem weich-elastischem Gehgefühl auf Basis der Schweizer Sohlentechnologie. Die Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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