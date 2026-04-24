Siemens Energy (SE) hat solide vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 geliefert, mit einem klaren Übertreffen bei Aufträgen und Cashflow. Der Umsatz wuchs in einem gesunden Tempo, lag jedoch leicht unter den Konsensschätzungen, während die Margen vor Sonderposten den Erwartungen entsprachen und im Jahresvergleich verbessert wurden, unterstützt durch starke Ausführung, Preisdiziplin und eine günstige Produktmischung. Der Free Cash Flow (FCF) war besonders stark und unterstreicht die robuste Cash-Konversion. Die Nachfrage bleibt der Haupttreiber, angeführt von der Gasinfrastruktur und der Elektrifizierung, mit zusätzlicher Unterstützung durch netzbezogene Aktivitäten. Die Auftragsdynamik blieb im Jahresvergleich stark, was einen hochsichtbaren Auftragsbestand verstärkt, während die Erholung der Rentabilität und die Cash-Generierung weiterhin an Fahrt gewinnen. Die angehobene Prognose bestätigt zudem die anhaltende strukturelle Nachfrage und stärkt die Erzählung eines laufenden Superzyklus in der Energieinfrastruktur. Während wir hinsichtlich der operativen Dynamik von SE optimistisch bleiben, glauben wir, dass ein Großteil des Superzyklus-Optimismus bereits im Aktienkurs reflektiert ist, was ein weniger überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis hinterlässt. Wir erhöhen unser Kursziel auf 100,00 EUR (zuvor 89,00 EUR), bekräftigen jedoch unser SELL-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-energy-ag





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