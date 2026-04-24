Porsche hat auf der Auto China in Peking die Weltpremiere des neuen Cayenne Coupé Electric gefeiert. Das Fahrzeug ist ab sofort bestellbar und in allen drei Antriebsvarianten verfügbar, die bereits vom E-SUV Cayenne Electric bekannt sind. Die Preisliste in Deutschland beginnt bei 109.000 Euro. Die Elektroversion des regulären Cayenne hatte Porsche im November vorgestellt. Zum Start war zunächst die Basisversion ohne Namenszusatz sowie eine Turbo-Variante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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