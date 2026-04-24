DJ Porsche verkauft Anteile an Bugatti Rimac an Konsortium

DOW JONES--Porsche veräußert seine Anteile am kroatischen Sportwagenhersteller Rimac und am Joint Venture Bugatti Rimac. Käufer ist ein internationales Konsortium unter Führung der New Yorker Investmentfirma HOF Capital, wie der DAX-Konzern mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. "Mit dem Verkauf unseres Anteils zeigen wir, dass wir Porsche auf das Kerngeschäft konzentrieren werden", wird Michael Leiters, CEO der Porsche AG, in der Mitteilung zitiert.

Porsche und die Rimac Group haben das Joint Venture im Jahr 2021 gegründet. Porsche hält eine Minderheitsbeteiligung von 45 Prozent, die Rimac Group besitzt die restlichen 55 Prozent der Anteile. Porsche hält außerdem einen Anteil von 20,6 Prozent an der Rimac Group.

Nach Vollzug der Transaktion will die Rimac Group die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen und eine strategische Partnerschaft mit HOF Capital eingehen.

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April 24, 2026 04:15 ET (08:15 GMT)

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