Für das Modelljahr 2027 hat Skoda seine Elektromodelle Elroq und Enyaq umfassend aktualisiert. Nun erfolgt der Bestellstart in Deutschland. Die wieder verfügbaren Einstiegsversionen - nun mit LFP- statt NMC-Akku - kosten ab 37.390 Euro beim Skoda Elroq und ab 42.990 Euro beim Skoda Enyaq. Die beiden E-SUV waren in der beliebten 60er-Version bei Skoda eine ganze Weile nicht bestellbar - der hohen Nachfrage wegen. Das ändert sich nun. Im Zuge des Wechsels ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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