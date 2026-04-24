Die Preise für Photovoltaikmodule sind im April erneut gestiegen - zum vierten Mal in Folge. Während sich der Anstieg verlangsamt, bleibt der Markt angespannt. Haupttreiber sind eine robuste Nachfrage und ein eingeschränktes Angebot infolge reduzierter Produktionskapazitäten. Marktkommentar von Martin Schachinger. Kontinuierlicher Preisanstieg bei SolarmodulenIm vierten Monat in Folge sind die Modulpreise wieder über alle Technologieklassen hinweg gestiegen. Zwar ist der Anstieg nicht mehr so rasant, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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