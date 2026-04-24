Umsatzprognose erfüllt - Anlaufverluste durch neues Werk

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH steigert ihren Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Prognose auf 383,1 Mio. Euro nach 369,9 Mio. Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA sinkt jedoch infolge der Anlaufverluste des neuen Werks im litauischen Pagiriai auf 38,2 Mio. Euro (Vj.: 56,3 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von 9,5 % entspricht. Ohne diese Anlaufverluste hätten die Bestandswerke ein solides EBITDA von 53,9 Mio. Euro erzielt.

Unter dem Strich weist Homann aufgrund der Belastungen ein Konzernergebnis ...

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