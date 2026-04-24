© Foto: WDnet Studio - stock.adobe.comLkw-Hersteller Volvo Group meldet Einbruch bei Gewinn und Umsatz: Trotzdem machen einige Kennzahlen Hoffnung.Die Umsätze und Gewinne der Volvo Group gingen im ersten Quartal 2026 zurück, die Margen blieben jedoch trotz Währungs- und Portfolio-Belastungen stabil. So meldete der Lkw-und Baumaschinen-Hersteller am Freitag einen stärkeren Rückgang des operativen Gewinns im ersten Quartal, erhöhte aber zugleich die Marktaussichten für die Lkw-Neuzulassungen in Europa. Konkret: Der operative Gewinn betrug 10,68 Milliarden Schwedische Kronen (987 Millionen Euro) gegenüber 13,26 Milliarden Kronen (1,15 Milliarden Euro) im Vorjahr und einer durchschnittlichen Analystenerwartung von 11,39 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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