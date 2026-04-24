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WKN: 157484 | ISIN: US20030N1019 | Ticker-Symbol: CTP2
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24.04.26 | 11:01
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COMCAST CORPORATION26,570-1,81 %
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